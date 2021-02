Tres regalos ‘techies’ de Amazon para acertar en el día de los enamorados según los planes que hacéis en casa

– Leer es lo nuestro. Si cualquier libro que entra en casa es devorado en cuestión de días por cualquiera de los dos, está claro que necesitáis una gran biblioteca y es más que probable que no contéis con un lugar en el que almacenar todas las obras que habéis leído o que os gustaría. Por ello, un ebook es una buena opción, y más si se trata del Kindle de Amazon que, además, permite leer incluso bajo los rayos del sol. Este dispositivo es capaz de almacenar una gran cantidad de títulos y se sincroniza con las últimas páginas leídas, al tiempo que crear anotaciones y te permite buscar definiciones. Y si quieres un plus, el servicio Kindle Unlimited de Amazon te da acceso a millones de títulos para devorar.

– Cuanto más sencillo, mejor. Ahora que sabes que los dispositivos Echo te hacen el día a día mucho más fácil, no has podido resistirte para sorprender a tu pareja con este asistente de voz que ayudará con muchas de las tareas de casa. Además, para personalizarlo un poco y darle este toque DIY que tanto gusta, puedes hacerle un tutorial para que aprenda a usarlo: desde establecer recordatorios y alarmas, darte recetas para la semana o gestionar la iluminación en casa, hasta ayudar a ejercitar cuerpo y mente con skills como Diana. ¿Lo mejor? Aportar por el Echo Dot de 4ª generación y por las mejoras de sonido que tiene respecto a otros modelos: este detecta automáticamente la acústica de los espacios y ajusta la reproducción a cualquier habitación.

En San Valentín nos podemos encontrar dos tipos de parejas: los que celebran el día de los enamorados como si se tratara de un momento único en el año o los que lo viven como una jornada más. Los primeros no dudan en recurrir a los clásicos para agasajar a su pareja: flores, globos de corazones y hasta joyas son algunos de los regalos con los que nunca se falla ante un destinatario de lo más romántico . En el segundo caso, y a pesar de que la celebración no va con ellos, siempre puede ser una buena excusa para disfrutar de un plan en pareja dentro de casa.

