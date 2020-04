tres propuestas para hacer frente (en casa) al último trimestre escolar

Los más pequeños encaran ya el último trimestre escolar de este curso 2019-2020, aunque, este año y debido a la crisis sanitaria, lo hacen desde casa y con la incertidumbre de no saber si van a volver a las aulas antes del próximo septiembre. Así, desde hace un mes, los niños han tenido que aprender a seguir las clases desde los ordenadores, a realizar ejercicio físico en compañía de su familia y a saber que hay que quedarse en casa. A pesar de que todo ello suponga un esfuerzo para todos, el juego y la diversión también tienen cabida en estos momentos y no hay familia que no haya disfrutado ya de tiempo juntos en la cocina o probando con nuevos experimentos.

