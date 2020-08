tres productos para lograrlo por menos de 25 euros

– Un buen corrector, para las ojeras. Si bien es cierto que no queremos cargar nuestra piel de producto, en la mayoría de los casos, necesitaremos un corrector para difuminar las ojeras, las imperfecciones o las rojeces. Para lograrlo, utiliza un corrector que sea de tu tono de piel o uno ligeramente más claro ; y aplícalo con una esponja húmeda para un efecto más natural. Eso sí, no pierdas tiempo recubriendo pequitas o lunares: recuerda que solo quieres realzar la belleza de tu piel, pero sin restarle naturalidad. ¿Qué opinas del más vendido de Amazon, de Maybelline?

El verano es esa época del año en la que ir sin maquillaje es una buenísima opción. Tenemos la piel bronceada, las imperfecciones han (casi) desaparecido y la apuesta por hidrataciones diarias ha logrado que tengamos una piel bonita y brillante… ¡hay que lucirla! Además, el calor estival sigue apretando, logrando que las bases, sombras o máscaras se sientan más pesadas que nunca, y quitándonos las ganas de pasar más minutos de los imprescindibles retocando nuestro cutis. Sin embargo, renunciar a todos los productos no es sencillo: recién despiertos, con el rostro congestionado, es difícil verse bien . Entonces, ¿qué hacemos para no renunciar a una buena cara sin abusar del maquillaje?

