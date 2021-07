Tres organismos consideran innecesaria una tercera dosis de la vacuna anticovid

Los científicos panameños coinciden con lo planteado por la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, quien dijo que en este momento no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora, cuando se ve un aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) fue clara esta semana al decir que no. El organismo considera que no son necesarias dosis de refuerzo para la población vacunada y solicitó a las empresas farmacéuticas y a los gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo.

You May Also Like