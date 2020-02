Tres muertos, inundaciones y caos en el transporte del Reino Unido por la tormenta Dennis

“Nunca me he encontrado con estas inundaciones tan extendidas en mi trabajo (…) normalmente, hay áreas aisladas de inundaciones pero esta vez es tan amplio en todo el sur de Gales “. El domingo, 75 soldados del Regimiento Real de Escocia fueron enviados al valle de Calder , en Yorkshire (norte de Inglaterra) para ayudar a la Agencia del Medio Ambiente a instalar defensas improvisadas en algunas zonas bajo amenaza de inundaciones. Esta zona del norte de Inglaterra ya había quedado afectada por Ciara, la fuerte tormenta del anterior fin de semana.

You May Also Like