Tres motivos de peso por los que deberías confiar en un cargador solar para disfrutar de tu móvil este verano

¿Quieres dormir al aire libre y tener cargado tu móvil al día siguiente? ¿Hacer una excursión a la montaña y sentir la confianza de que no estarás incomunicado? ¿ No tener que depender de tener un enchufe cerca de la cama para que la alarma del día siguiente suene? ¿Salir de casa y no sufrir al descubrir que apenas le queda un 10% de batería a tu móvil? Puedes hacer todas estas cosas sacándole partido a un bien muy preciado y gratuito: el sol.

