Tres marineros españoles dan positivo en coronavirus en las Seychelles donde faenaban con una flota vasca y gallega

A continuación, personal sanitario acudió a bordo de siete de los barcos para volver a realizar la prueba a once de los 20 marinos. “De los once hombres a los que se hicieron PCR, tres arrojaron resultados positivos si bien todos están bien y ninguno muestra ningún síntoma ni está enfermo “, precisó Gedeon. Los tres casos positivos han sido puestos en aislamiento a bordo de sus barcos y toda la tripulación se encuentra en cuarentena en las embarcaciones.

You May Also Like