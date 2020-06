Tres ‘Länder’ alemanes vetan a turistas de la zona afectada por el brote, donde 640.000 personas están en cuarentena

En declaraciones a la televisión pública ARD, el jefe del gobierno de Baviera, Markus Söder, ha justificado la prohibición trasladada a hoteleros de alojar a personas procedentes de regiones con elevado número de contagios y ha asegurado que se trata de la seguridad no solo de los bávaros, sino también de los turistas.Ha recordado que quien presente un test negativo no tendrá problemas en encontrar alojamiento en Baviera.

No obstante, a otros distritos, donde se ha rebasado este tope de nuevas infecciones, como el de Gotinga, con un brote registrado en un bloque de viviendas, no se les ha impuesto este veto .

