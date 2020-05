Tres juegos de mesa temáticos para celebrar el día en el que Harry Potter venció a Voldemort en la Cámara Secreta

– Harry Potter el juego de mesa. Esta propuesta está especialmente pensada para aquellos que quieren meterse en la piel del joven mago y experimentar todas las etapas de Hogwarts. Todo empieza cuando recibes una carta en la que te comunican que has sido aceptado en la escuela . Una vez allí, deberás cumplir 30 misiones diferentes para conseguir convertirte en el mago que siempre has soñado: participar en partidos de Quidditch, hacer los exámenes… Además , el juego dispone de tres modos según el nivel de conocimientos : aprendiz de brujo, brujo cualificado y el regreso de Voldemort. Pueden jugar de dos a ocho jugadores y las partidas tienen una duración media de 40 minutos.

– Hogwarts Battle . Ya sabes que Harry Potter nunca ha estado solo (sus amigos, su Patronus…) y en este juego tampoco podrás vencer si no cooperas con tus amigos, ya que juntos deberéis vencer a las amenazas que se ciernen sobre vosotros. Los villanos intentarán conquistar el mundo mágico y vosotros tenéis que evitarlo. El juego está diseñado para disfrutar de siete aventuras en las que va creciendo el nivel de dificultad para conseguir, por fin, derrotar Al que no Debe ser Nombrado. Recomendado a partir de 10 años y de 2 a 4 jugadores.

