Tres formas de hacer que su redacción sea más clara

Escribir es difícil , y escribir bajo la presión de una fecha de entrega es incluso más complicado . Si usted es como muchos de los escritores con quienes trabajo, podría estar desperdiciando valiosos minutos antes de su entrega haciendo ediciones relativamente menores a nivel de oración -cambiando una palabra aquí, eliminando otra por allá (y después poniéndola otra vez). Ciertamente debería revisar la ortografía y leer cada documento antes de enviarlo . Sin embargo, si su mensaje no es tan claro como necesita, cambiar la palabra “adquiera” por “compre” no hará una gran diferencia.

