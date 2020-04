Tres errores que cometes al lavarte la cara (y uno de ellos es no usar un cepillo eléctrico)

Claro que, no hay agua y jabón que puedan penetrar en los poros si no les brindamos la ayuda necesaria (y sí, viene de la mano de la tecnología). Los cepillos eléctricos faciales se han convertido en uno de los accesorios de belleza que no debe faltar en ninguna casa, pues favorecen una limpieza en profundidad del cutis a la vez que velan por la salud (y delicadeza) de la piel del rostro. Un gadget del que solo se pueden decir ventajas… Y más si encuentras uno como este de Misiki, a la venta en Amazon, que, además de estar un 33% rebajado, cuesta poco más de 20 euros.

No hay rutina de belleza que busque lograr una piel perfecta que se entienda sin la presencia de agua y jabón, ya que lavarse la cara es uno de los primeros pasos para asegurar el éxito en esta tarea. Así hay que afanarse para en frotar con cuidado para no provocar daño a la piel, desde la frente a mentón y, de esta forma, permitir que el resto de productos que aplicamos a nuestra dermis sean más eficaces.

