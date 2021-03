Tres ejercicios multiarticulares para mejorar en tus entrenamientos

Al subir de vuelta a la posición inicial, tanto si es con barra como con mancuernas, se realizará el curl de bíceps, que consiste en doblar los codos tratando de llevar las manos a los hombros. En esta parte del ejercicio es importante no tomar impulso ni con el cuerpo ni con los hombros, para no perder efectividad.

El peso muerto rumano trabaja los glúteos y los femorales y para su ejecución se pueden usar mancuernas o una barra con discos. La postura es muy importante para evitar lesiones lumbares: las piernas no deben estar más abiertas que anchura de los hombros, las rodillas no deben estar bloqueadas. El movimiento se inicia de pie y erguido y consiste en inclinar el tronco hacia adelante, sin curvar la zona lumbar y notando la extensión de los femorales, y volver a la posición inicial empujando con la cadera y los glúteos.

