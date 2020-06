Tres de los autores del estudio de ‘The Lancet’ que alertaba sobre los riesgos de la hidroxicloroquina se retractan

La empresa Sugisphere informó a los revisores independientes de que no facilitaría “el conjunto de datos completo” ya que esa “transferencia violaría los acuerdos con los clientes y los requisitos de confidencialidad “, por lo que no pudo realizarse dicho examen, señalan los tres autores en su nota.

Tres de los autores del estudio publicado por la revista científica The Lancet sobre los riesgos del uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes de Covid-19, decidieron este jueves retractar el documento al no poder garantizar la veracidad de los datos empleados.

