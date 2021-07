Tres cracks del Barça sufrirían una rebaja salarial de hasta un 40 por ciento

La continuidad de Lionel Messi sigue estando en el aire, pues aunque Laporta asegure que no hay demasiado para preocuparse, el tiempo continúa su marcha y el club no ha podido cuadrar sus cuentas para asumir la renovación del ‘10’ . Por otra parte, en caso de marcharse, ya no sería necesaria la marcha de Griezmann gracias a que tomaría el rol protagónico del equipo. Falta mucho aún por cuadrar. Todo está en manos de Laporta.

En cualquier caso, Joan Laporta, presidente del Barça, ha sido optimista respecto a su continuidad en el equipo y Le Parisien ha informado que el Paris Saint-Germain ya habría renunciado a la idea de fichar a Messi, pese a que Sergio Ramos le abrió la puerta: “ Messi es uno de los mejores del mundo por no decir el mejor , me gusta estar rodeado de los mejores y obviamente que en mi equipo siempre tendría sitio”.

