Tres claves para ayudar a tus clientes durante esta crisis

Todos aquellos que estén interesados en mejorar el servicio que pueden ofrecer a sus clientes pueden consultar recursos e insights que les ayudarán a manejarse en estos tiempos inciertos en Think with Google.

Reactivar la economía es el próximo reto que se nos plantea y, aunque todos tenemos ganas de tomar algo en una terraza o correr al aire libre, esto no resultará suficiente para sacar adelante el tejido comercial que existe en nuestra sociedad. Sin embargo, no todo el peso de esta recuperación debe caer sobre los hombros de los consumidores. Ahora, empresarios, emprendedores y autónomos tienen también un importante papel para ayudar y activar a sus clientes , bien indicándoles qué productos están ya disponibles, bien poniendo medidas que garanticen una compra segura en sus establecimientos o bien explicando cómo se va a adaptar el negocio a clientes y empleados.

