Tres cartas que buscan silenciar la transparencia

Como reconoce el propio Castillero –o quien sea que le haya redactado este análisis– el artículo 43 de la Constitución Política ancla aún más el derecho al acceso a la información y la transparencia en la gestión pública. La confusión entre lo que es confidencial y lo que es de acceso público solo existe en la AN y en la Contraloría General de la República, no así en la Corte Suprema de Justicia.

Es curioso que se invoque este fallo, ya que este no forma parte de la tendencia dominante de la Corte en materia de habeas data. Así, por ejemplo, un fallo del pleno de la Corte del año 2009 –con la ponencia del entonces magistrado Harley Mitchell– dictaminó un habeas data contra la empresa Cable & Wireless, mientras que otro –en 2017– obligaba a la propia AN a entregar la información solicitada.

En la nota –de 12 páginas– del 30 de noviembre de este año, suscrita por el presidente de la AN, Marcos Castillero, este sostiene una feroz y apasionada argumentación contra la obligación de hacer públicas las contrataciones contenidas en la partida 172, efectuadas por la AN durante su presidencia, que coincidió también con las inéditas limitaciones provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

La Prensa interpuso ante la Corte Suprema de Justicia en 2017 un habeas data contra la AN, a fin de que entregara la información completa sobre estas planillas, tal como lo había solicitado este medio, ya que la AN había entregado la información de forma incompleta.

Lo que está en juego no solo es la protección –a toda costa– que la AN busca darle a las planillas cashback, sino que podría abrirle la puerta a la práctica generalizada de la opacidad y el blindaje de la corrupción en Panamá. En otras palabras, se perderían casi dos décadas de avances en materia de acceso a la información.

