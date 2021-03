tres candidatos para enderezar a un club en llamas

El FC Barcelona tendrá, por fin, nuevo presidente este 7 de marzo. Más de cuatro meses han pasado desde que Josep Maria Bartomeu presentará su dimisión tras salir adelante la moción de censura en su contra y que la Generalitat diera el visto bueno a su celebración. En ese tiempo, el club ha estado gobernado por una gestora y ha visto como los escándalos extradeportivos destapados eclipsaban lo que sucedía en el campo. Las cuentas de la entidad desvelaron una deuda de casi 1.200 millones de euros, dejando en evidencia la malísima situación económica en la que estaba el Barça. Pero la traca final ha llegado en la semana preelectoral, con la detención de Bartomeu y tres de sus personas de confianza por el Barçagate, en el que el expresidente está acusado de administración desleal e indicios de corrupción.

Han sido muchos meses de espera. El presidente de la junta gestora, Carles Tusquets, las convocó inicialmente para el 24 de enero(algo que ya fue criticado por varios precandidatos en su momento), pero la Generalitat no permitió que se celebraran por la virulencia de la tercera ola en Cataluña, lo que hizo que se retrasaran a este domingo.

110.290 socios tienen derecho al voto en las elecciones al Barça. Por primera vez, los electores dispondrán de siete sedes (en seis ciudades) para hacer efectivo su voto: en Barcelona (Camp Nou y Palau Blaugrana), Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa y Andorra. Cada socio tendrá su sede asignada según la residencia que conste en la base de datos del club, algo que se ha hecho para evitar aglomeraciones por la pandemia. Además, por primera vez en la historia de la entidad azulgrana se puede votar por correo, algo que solicitaron 22.811 socios.

Tras presentarse inicialmente hasta nueve precandidatos, solo tres pasaron el corte de las firmas: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Uno de esos tres hombres será el nuevo presidente del Barcelona para los próximos seis años.

El favorito es Joan Laporta. El que fuera presidente entre 2003 y 2010 fue el que más firmas presentó (más del doble que Font) tras una campaña en la que ha apelado a sus éxitos pasados y a su amistad con Messi, al que está seguro de poder convencer para que se quede. Y por si eso fuera poco, la lona que colocó en Madrid cerca del Bernabéu fue un golpe mediático de gran valor.

El segundo en las apuestas es Víctor Font, un empresario catalán que lleva muchos años (estuvo ya cerca de presentarse en 2015) preparando su asalto a la presidencia del Barça. Sus grandes bazas son nombres muy conocidos como Toni Nadal o Antoni Bassas y la promesa de que Xavi será su general manager.

Toni Freixa es el tapado, aunque él confía en sus posibilidades. Directivo del Barça durante muchos años, hasta 2015, él ha rechazado ser la vía continuista (lo hizo antes de que explotara el Barçagate) y se declara «más bien rosellista». Experiencia en el club azulgrana y pasión por el fútbol son sus grandes reclamos.

Enderezar económicamente un transatlántico como el Barça, resolver el ‘caso Messi’ y limpiar la imagen del club son los tres grandes retos que tendrán que afrontar.

Joan Laporta

Sobre Messi. Joan Laporta usa su amistad con Leo de cuando era presidente para asegurar que le va a convencer de que se quede. “Siempre me ha dicho, ‘todo lo que me has dicho tú lo has cumplido’”, relató en una entrevista a 20minutos.

Ronald Koeman. No tiene dudas al respecto, cuenta con el holandés para la temporada que viene. «Koeman es el entrenador del Barça. Tiene todo el respeto por nuestra parte y un margen, de los resultados del juego. En mis encuentros con él, ha estado impecable».

La economía. Así explica su proyecto: “Control de gastos, reestructuración de la deuda, incremento de los ingresos a través de nuevas líneas de negocio y optimizar las fuentes de ingresos tradicionales”. Sobre los fichajes, dijo que “vamos a ir al mercado cuando sea necesario”.

El independentismo. “El Barcelona tiene un compromiso de siempre con Cataluña, pero en mi Barça caben todos”, explicó Laporta sobre si el club entrará en política si él es presidente.

Víctor Font

Sobre Messi: “Aparte de ofrecerle un proyecto deportivo ganador, creíble, donde Xavi tiene un papel fundamental por la relación que tiene con Leo, le plantearemos un contrato vitalicio”, explicó Font a 20minutos sobre su plan para convencer al argentino.

Ronald Koeman: “Tenemos a Koeman de entrenador, queremos arroparle, darle ese proyecto que no ha tenido hasta ahora”, explicó Font, que cuenta con Xavi Hernández no como entrenador, de momento, sino como General Manager. “Lo que queremos evitar es repetir una situación como la que hemos padecido con Guardiola”, dijo sobre Xavi.

El independentismo. “El Barça es un club que representa a buena parte del pueblo catalán, que ha permitido al pueblo catalán explicar quiénes somos los catalanes en el mundo, defender la lengua catalana”, explica Font, que añade que “eso no quiere decir que el Barça tenga que hacer política”. Eso sí, afirmó que con él, el 1 de octubre de 2007 no se hubiera jugado el Barça-Las Palmas.

Toni Freixa

Sobre Messi. Toni Freixa tiene plena confianza en que Leo se quede en el Barça. “Veo a Messi muy feliz esta temporada, cada vez más. Dudo mucho que sea el dinero lo que le vaya a hacer quedarse, después de 20 años”, dijo a 20minutos.

Ronald Koeman. “He sido el único candidato que desde el primer momento dije que era una gran idea traer a Koeman”, aseguró. “Estamos trabajando en recuperar esa identidad nuestra y con él podemos recuperar esa manera de competir, jugar, contar con la gente de casa…”.

El VAR. Freixa es todo pasión y carga contra el VAR y los arbitrajes con vehemencia. “Considero que el Barça está siendo perjudicado sistemáticamente desde que volvió el fútbol tras el confinamiento”, aseguró.

El independentismo. “El Barça ha estado siempre al lado del sentimiento de Cataluña y es un club catalán y catalanista”, explicó Toni Freixa, que añadió que “no tenemos que gestionar al club al servicio de los políticos, sean de un ámbito o de otro”.