Tres (buenos) motivos para suscribirse a una cajita de belleza mensual… ¡y uno para empezar por la Birchbox de abril!

El mercado de la belleza y la cosmética está en crecimiento constante y, cada día, nuevas propuestas se lanzan para alegría (y desesperación) de los beauty addicts. Por un lado, provoca un desmedido entusiasmo tras saber que tenemos un nuevo aliado a nuestra disposición; y, por otro, angustia, al ser conscientes de que nunca vamos a tener ni tiempo ni dinero suficientes para poder probar (y disfrutar de) todos estos artículos. Pero, para suerte de los más inconformistas, hace ya un tiempo que alguien encontró la solución a la desolación de los amantes de los productos de cosmética: las cajitas de belleza.

Se trata de un servicio a modo de suscripción en el que, cada mes, se recibe en casa un pack que contiene pequeñas muestras de algunos productos de cosmética y de belleza novedosos para que, a través de la filosofía “try, learn, buy“ – “prueba, aprende y compra”- podamos comprobar la eficacia de la selección que han incluido y, si nos convence, podamos comprarlos más adelante. Otra de las ventajas de estos artículos es que, al tratarse de pequeñas muestras, podemos probarlos en pequeñas dosis y, en caso de que no nos convenzan… ¡si te he tenido, no me acuerdo! Además, otro buen motivo para suscribirnos a este servicio, es que podemos elegir si queremos recibir solo una caja o, según las periodicidades, disfrutar de ellas durante mucho más tiempo.

Tres razones que ya han convencido a muchos y que casan a la perfección con el buque insignia de las cajas de belleza: Birchbox. Este emblema de la cosmética en pequeño formato lleva casi una década haciendo las delicias de los beauty addicts españoles, quienes, cada mes, pueden recibir una cajita muy completa avalada por las grandes firmas cosméticas internacionales… Y la entrega de abril da buena cuenta de ello.

El (gran) motivo por los que la Birchbox de abril te va a conquistar

Igual que en entregas anteriores, esta cajita también permite elegir entre una selección de minitallas que, este abril, están muy dirigidas al cuidado de la piel, con presencia de firmas de renombre en este terreno que convencerán a los beauty experts. Además, como reclamo, han apostado por incluir una paleta en tamaño venta de Furr superpigmentada que logrará que tus ojos destaquen toda la primavera y acompañarla, como regalito, de una brocha biselada necesaria para maquillar, como es debido, los párpados.

Sin embargo, ninguno de estos motivos (aunque, todo sea dicho, nos encantan) ha conseguido que se nos rompan los esquemas a los que nos tiene acostumbrados la marca, porque todo el protagonismo lo ha acaparado un detalle menos beauty, pero mucho más personal. La suscripción de abril incluye 10 pegatinas para que, cada usuario, hable de sí mismo y lo plasme, customizando así el packaging general y convirtiéndolo en uno único. Divertido, soñador, romántico… ¿Cómo te defines según los productos que incluyes en tu Birchbox?

