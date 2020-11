Tres beneficios de incluir bandas elásticas en tus entrenamientos y cómo conseguir unas por menos de 10 euros

Hasta hace unos meses, tener un gimnasio en casa era (casi) impensable, puesto que siempre realizábamos ejercicio outdoor, ya fuera en un centro deportivo o al aire libre. Sin embargo, ahora no hay quien no cuente con algún aliado fitness que nos ayude a cumplir con nuestros entrenamientos. Las ruedas de abdominales para lucir six pack se han convertido en una de los más populares, pero también las fitball y pequeñas máquinas que se asemejan a algunas de las que encontramos en los gimnasios. Con todo ello, hemos logrado mantener una rutina que busque cumplir con nuestros objetivos.

