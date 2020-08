Tres aprendizajes de tres casos de éxito para adaptarse a la transformación digital

La transformación digital ha sido uno de los retos que este 2020 ha puesto sobre la mesa, y no es una tarea precisamente sencilla. Más allá de los recursos requeridos, cada empresa debe bucear en un mar de opciones hasta dar con la palanca de acciones que suponga un cambio de rumbo beneficioso. Para dar con una solución a medida, es recomendable tomar como inspiración casos de éxito, como los del banco ING, la marca de equipaje de lujo Briggs and Riley y Polywood, una marca de muebles de exterior que, con su experiencia, han demostrado tres realidades que ayudan a prepararse para el cambio permanente del marketing: hay que reaccionar de forma ágil para estar presentes en el momento adecuado, entender que en algunas situaciones las buenas relaciones son más importantes que las ventas y que es imprescindible adaptarse a la nueva normalidad.

You May Also Like