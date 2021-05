Tres aplicaciones para relajarte y que puedas dormir a pierna suelta

En el juego, recogerás corazones para acumular varios animales, tales como zorros, ciervos, elefantes, jirafas, pingüinos y ballenas, y completar tu oasis. Eres el constructor de tu propia isla, tu propio espacio zen que se expandirá conforme interactúes con la vida circundante en una atmósfera relajante y calmada. Mediante esta jugabilidad de toques simples se consigue la liberación del estrés y calmar la mente en cuestión de segundos. Personalmente yo lo he probado y lo tengo siempre instalado para algún momento de estrés o ansiedad y me ha funcionado bastante.

You May Also Like