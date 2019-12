Tres años de cárcel en China para el científico que creo bebés genéticamente modificados

“La tecnología todavía no es segura”, dijo Kiran Musunuru, un profesor de genética de la universidad estadounidense de Pensilvania. Muchas veces las “tijeras” Crisp cortan otro gen que el inicialmente previsto. “Es fácil utilizarlas si no te importan las consecuencias”, según Musunuru.

Cuando estalló el caso, China fue acusada de falta de supervisión. Entonces el país no tenía ninguna ley sobre esta cuestión, solo una reglamentación de 2003 que prohibía la manipulación genética de embriones pero no preveía ninguna pena para los infractores.

