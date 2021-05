Tres alternativas de ahorro para ir preparando la jubilación

Aunque los unit linked se instrumentan mediante un seguro, como los PPA, no garantizan el capital ni una rentabilidad determinada. En cambio, gozan de una liquidez que no tienen los planes de pensiones ni los de previsión . El asegurado tiene la posibilidad de rescatar su dinero en cualquier momento , sin estar sujeto a ningún tipo de restricción normativa. Además:

No obstante, este ahorro es solo un diferimiento fiscal porque en el momento del reembolso o rescate del PPP (tanto si lo realiza el titular como si son los beneficiarios o herederos), se tributará no solo por las plusvalías obtenidas , sino también por las aportaciones hechas en su día.

