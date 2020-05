tres accesorios que debe incluir la equipación de un ‘runner’ en verano

– Una gorra. Aunque intentemos salir a primera hora de la mañana o a última del día para evitar la incidencia de las altas temperaturas, debemos protegernos del sol. Esta gorra de Mizuno, elaborada con poliéster, está diseñada para adaptarse a nuestra cabeza con el máximo confort , pero no no notaremos que la llevemos gracias la frescura que nos aporta.

– Un cinturón . Para realizar nuestros entrenamientos durante el verano, debemos optar por prendas frescas que nos ayuden a soportar las altas temperaturas y siempre debemos tener a mano agua para hidratarnos. Este cinturón de Salomon no molesta durante el ejercicio y tiene capacidad para transportar bidones, llaves, móvil.. . Además, es muy cómodo y no notaremos que lo llevamos durante la sesión, ya que se ajusta a la cadera.

