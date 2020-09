Tres accesorios a la venta en Amazon para potenciar nuestra rutina de glúteos… ¡y alcanzar nuestros objetivos!

‘Leggins push-up’. Aunque estos ‘leggins’ no ayudan a trabajar el glúteo, sí que nos animan a seguir trabajando por lograr mejores resultados, ya que su efecto push up nos ayuda a visualizar los resultados que conlleva entrenar bien esta zona del cuerpo. Cabe destacar que el precio final de las mallas más vendidas de Amazon (en esta categoría) dependerá del color y la talla que se escoja.

Más allá de la barriguita y el six pack con el que muchos soñamos, el sedentarismo juega malas pasadas en otras zonas del cuerpo, como aquellas que engloba el tren inferior. Así, la falta de ejercicio sumada a una mala alimentación son las culpables de que la flacidez, la grasa y la celulitis se acaben instalando en nuestros muslos y caderas, generando un volumen en esta zona que, en caso de querer acabar con él, tiende a resistirse. Apostar por una dieta realfooder, una buena hidratación y por entrenamientos específicos que ayuden, no solo a perder los kilitos de más acumulados, también a tonificar la zona.

