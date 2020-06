Travis Scott es demandado por derechos de autor

O liver Bassil, Benjamin Lasnier y Lukas Benjamin Leth denunciaron que el cantante y su equipo les mintieron al mostrarse interesados en sus trabajos, para luego no llegar a acuerdos pero utilizar ilegalmente sus creaciones. En este caso en la demanda se reclama que copiaron su arreglo de guitarra para el tema ‘Highest in the Room’.

Travis Scott y su equipo de producción fueron demandados por tres compositores que reclaman derechos de autor por el tema ‘Highest in the Room’, lanzado por el rapero el pasado mes de octubre.

