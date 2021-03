¿Tratamientos sintéticos? | La Prensa Panamá

El bamlanivimab de Eli Lilly está autorizado en Estados Unidos y Francia para mayores de 80 años. Pero esta elección no cuenta con la unanimidad del cuerpo médico francés, puesto que la autorización es solamente para este anticuerpo (y no combinado con el etesemivab), por lo que su eficacia en este caso es bastante menos clara. Las autoridades europeas comenzaron recientemente con la evaluación del cóctel de Eli Lilly.

Este tipo de tratamientos existe desde hace una treintena de años y actualmente hay patentados alrededor de un centenar. No obstante, hasta ahora, se han centrado sobre todo en cánceres o enfermedades resultantes del disfuncionamiento del sistema inmunológico, como la de Crohn (inflamación del sistema intestinal), y no para infecciones como la de la Covid-19.

You May Also Like