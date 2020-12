Trastorno de pesadillas, qué es, qué lo causa y cómo tratarlo

Además, se deberán llevar a cabo en casa una buena higiene del sueño siguiendo una rutina o ritual al acostarse -dormir siempre a la misma hora, no cenar tarde…-, no tomar comida o bebidas excitantes o realizando actividades que ayuden a conciliar el sueño y rebajar el estrés, como el yoga, la meditación, etc.

Tratamiento psicológico. Un tratamiento psicológico puede ayudar mucho a manejar el estrés y a la ansiedad con asesoramiento, técnicas de reducción de estrés y ansiedad como la relajación muscular profunda progresiva, terapia de ensayo en imaginación -que consiste, básicamente en ensayar cómo cambiar los finales de las pesadillas para que no sean amenazadoras; o la terapia cognitivo-conductual, de desensibilización sistemática, etc.

Una pesadilla es un sueño vívido y real que suele ocurrir en la segunda mitad de la noche cuyo contenido inquietante y angustiante nos suele despertar. En el momento de despertarnos estamos ansiosos, atemorizados, tristes… y el corazón está acelerado. Estas circunstancias suelen provocar que tardemos en volver a dormirnos. Por lo general, las pesadillas no ocurren más de una vez a la semana y no repercute de manera negativa en nuestra salud y estado de ánimo al día siguiente. Para hablar de un trastorno de pesadillas, se tendría que presentar los siguientes síntomas:

