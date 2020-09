Trasnochado nacionalismo económico | La Prensa Panamá

Otro ejemplo, Panamá nacionalizó la venta al por menor cuando era el centro de compras de América Latina, para eliminar la venta al por menor de los chinos. Ochenta años más tarde los chinos siguen dominando la venta al por menor, pero Panamá dejó de ser el centro de compras que era, para beneficio de Miami. Le decimos al mundo que no queremos inversión extranjera como Walmart u otros establecimientos similares, porque no queremos que los chinos tengan abarroterías ¡brillante!

Le hace daño a la economía nacional porque impide la inversión en áreas claves para el desarrollo nacional. Para demostrarlo me voy a servir de tres ejemplos. Primero, Panamá pretende atraer inversión en el área farmacéutica para así desarrollar el potencial de nuestra biodiversidad. Estas empresas invierten y se desarrollan con sus propios equipos técnicos, en quienes confían. Obligarlos por ley y no por su capacidad, a utilizar químicos panameños, por ejemplo, lo único que logra es que se vayan a Costa Rica.

