Trasnacionales priorizan el talento nacional para ocupar los altos puestos

“No creo que sobrevivan a la pandemia. Será gradual, las empresas no se van a quedar sin los gerentes que tienen de un día para otro. No será drástico, pero se reemplazarán y la palabra “expat”, tal y como se entendía, que ya venía de una caída drástica, solo quedará para muy contadas excepciones”, afirmó a Efe el experto peruano en recursos humanos globales Federico Cuneo.

