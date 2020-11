Traslados de partidas, entre aplausos y regaños

Esa suerte no la tuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, Federico Alfaro, quien pidió $1.6 millones para viáticos contingentes de personal del servicio exterior. La palabra “viáticos” ocasionó múltiples preguntas de Silva, Robinson, Yanibel Ábrego y Raúl Pineda, quien incluso dijo que hace rato no ve al canciller Alejandro Ferrer. Dijo que no ha participado en nada relacionado con la Covid-19 y lo llamó “fantasma”. Al final, los fondos fueron aprobados.

Otro que no logró los afectos de la comisión, sobretodo de Robinson, fue Carlos Aguilar, el ministro de Cultura. No logró que le aprobaran $3.9 millones. En esa cifra, estaban incluidos $921 mil 805 para la promoción del diálogo del bicentenario, pacto que será convocado el próximo 26 de noviembre. Además, se contemplaban $500 mil para el pago a los artistas que han participado en los programas “Mi Cultura en Casa”, que se han celebrado durante la pandemia, y $1.5 millón para trabajos en la Ciudad de las Artes. Asimismo, otros $975 mil 989 para reforzar la red de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles.

