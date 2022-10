Trascendencia del Tribunal Electoral (II)

Quienes en 1994 accedieron al poder no llegaban compenetrados de la necesidad de superar esa etapa inmadura de nuestra historia; por el contrario, sentían que habían sido desplazados del poder indebidamente y por la fuerza y que, a toda costa, debía ser recuperado y retenido y así, poco a poco, pero sin pausa, fueron restableciendo la hegemonía de otros tiempos, esta vez no con la fuerza de las armas, sino con otra de las ventajas que otorga el poder a quienes lo detentan: los recursos y, así, el clientelismo fue la receta que halló terreno abonado para instaurarse y crecer con vigor.

