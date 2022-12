Tras varias décadas y 1.574 modelos fabricados, Boeing termina su último avión 747

La empresa ha explicado que se trata de un 747-8F y que se entregará a Atlas Air a principios de 2023 , pero que no será el último en ser dado. A pesar de que esta aeronave vaya a marcar el fin de su fabricación, habrá un 747-8I que se entregará más adelante. El último en darse se modificará para convertirse en un VC-25B y ser el avión presidencial de los Estados Unidos, es decir, el Air Force One.

