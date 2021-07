Tras un nuevo ciberataque contra empresas de EEUU por parte de hackers rusos, Joe Biden reiteró que combatirá a los piratas informáticos

El portavoz del Pentágono, John Kirby , adelantó el martes que no hablarían sobre las capacidades o acciones específicas de su Cyber Command , que puede llevar a cabo ataques ofensivos y de represalia en línea. “Todos somos conscientes de estas crecientes amenazas a la seguridad nacional, así como a la infraestructura civil. Creemos que una respuesta de Estados Unidos a esas amenazas tiene que ser de todo el gobierno” y que no puede ser apenas una responsabilidad militar.

“Si el Gobierno ruso no puede o no quiere tomar medidas contra los actores criminales que residen en Rusia, nosotros lo haremos, o al menos nos reservamos el derecho de tomar medidas por nuestra cuenta” , advirtió la portavoz.

