Tras un lunes difícil, Wall Street cerró la semana con nuevos récords

Entre las ganancias de alto perfil que se esperan la próxima semana se incluyen Tesla Inc, Apple Inc , Alphabet Inc, Microsoft Corp y Amazon.

“ La fortaleza del rally le está comunicando al mercado que lo que está pasando con la inflación probablemente es una exageración , y que muchas de estas cosas no son endémicas y no vamos a tener que vivir con ellas como tuvimos que hacer en los 70 o los 80”, explicó el representante de Chilton Trust Nick Frelinghuysen.

You May Also Like