Tras su éxito en Charlotte, el panameño Óscar Terán se enfoca en Road Atlanta

View this post on Instagram

“En Sebring no nos fue tan bien… no pudimos probar el vehículo por el tema del Covid-19, el tiempo se apretó y no se pudo probar el carro antes de la carrera”, recordó.

Luego de obtener el primer lugar en la categoría TA en el circuito Charlotte Race Speedtour Challenge de The Trans Am, el piloto panameño Óscar Terán tiene la mirada puesta en Road Atlanta.

You May Also Like