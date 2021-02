Tras quedar varados en Colombia, 700 migrantes retoman su travesía e ingresan al Tapón del Darién

En este tiempo no pudieron embarcarse hasta Capurganá, a una hora y media de distancia, porque la naviera que opera la única ruta decidió no venderle pasajes a migrantes indocumentados, solo a los turistas. El pequeño poblado de 4 mil habitantes que los separa de Panamá temía una invasión de sus playas, ante el cierre del paso limítrofe.

Con suerte, vencerán el hostil paisaje que tienen por delante e irán escalando por el continente hasta llegar a México, Estados Unidos o Canadá. “Si éste fue el inicio de lo peor, no me quiero ni imaginar el resto”, susurra Fundicelli.

