Tras la tormenta, Messi firma doblete en amistoso con Koeman

“Si se termina quedando va a ser uno más de la plantilla”, dijo Koeman. He hablado con él esta mañana, no sabemos todavía si se va o se queda”.

Mientras Koeman le da forma al once titular, el Barcelona busca nuevos destinos para el delantero Suárez y el centrocampista Vidal. Ambos jugadores de 33 años no entran en los planes del timonel holandés de renovar la plantilla.

