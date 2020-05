Tras la polémica con Twitter, Donald Trump firmará este jueves una orden ejecutiva sobre las redes sociales

No obstante, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, mostró su descontento con la intervención de Twitter. “Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad sobre todo lo que la gente dice en línea”, dijo en una entrevista con Fox News, que se emitió parcialmente este miércoles. “Las empresas privadas, especialmente las plataformas, probablemente no deberían estar en la posición de hacer eso”, insistió. Su red social fue duramente señalada por el rol de la desinformación en varios procesos electorales.

