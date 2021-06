Tras la baja de Elías Hernández, Cruz Azul analiza cesión de Sebastián Jurado

Por último, el tema de Orbelín Pineda sigue dando dolores de cabeza a la directiva de Cruz Azul , ya que el habilidoso jugador no ha querido renovar su contrato a pesar de las charlas y ofrecimientos desde septiembre de 2020, y si bien le restan seis meses más de vínculo con el equipo, sus representantes han explorado la posibilidad de que salga a Tigres o incluso a Europa, aunque hasta el momento no ha llegado ninguna oferta al club de La Noria y se espera que, en caso de rechazar las ofertas de renovación, al menos cumpla con su último torneo en el equipo o bien sus agentes lleven propuestas formales.

En el caso de Alexis Peña, Reynoso tiene la intención de convencer al defensa central, ex de Chivas, de quedarse en Cruz Azul con la idea de darle más protagonismo el próximo torneo, ya que no jugó un solo minuto en Liga MX, aunque sí tuvo participación en la Concachampions. Como aún tiene contrato por seis meses más con La Máquina, la decisión de quedarse o no será del propio Peña.

En la portería no habrá tanto problema, ya que están Jesús Corona y Andrés Gudiño, además de que Jair Peláez es el arquero de Cruz Azul Hidalgo y al club regresa Guillermo Allison, pues Cancún FC no hizo válida la opción de compra.

