Tras encarcelar a decenas de opositores, Daniel Ortega confirmó que irá por su tercera reelección en Nicaragua

El ex guerrillero de la denominada “Contra” Oscar Sobalvarro y la ex reina de belleza Berenice Quezada fueron inscritos este lunes ante el principal órgano electoral de Nicaragua como fórmula presidencial del bloque opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) para las elecciones del 7 de noviembre.

Un ex guerrillero y una ex reina de belleza serán una de las fórmulas opositoras

