Tras declarar a Rusia como estado promotor del terrorismo, el Parlamento Europeo fue víctima de un ciberataque

Por su naturaleza, los DDoS no dañan las redes porque no llegan a penetrarlas y, por tanto, no suele estar en peligro la información contenida en los servidores . Sin embargo, sí suelen ser una gran molestia , ya que imposibilitan la normal navegación de las personas que necesitan acceder a información.

Este tipo de agresiones virtuales se basa en enviar una gran cantidad de solicitudes de ingreso a una determinada página, lo que provoca que el servidor no pueda responder a todas ellas y, por tanto, se vea colapsado . Es ahí cuando todos los usuarios que quieren navegar en el sitio -sin poder distinguirse aquellas falsas de las reales- no pueden hacerlo y, en su defecto, ven una leyenda que da cuenta de un error.

