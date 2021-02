Tras curarse, existen hasta 55 secuelas del covid-19 a largo plazo, según estudio

En consonancia, una investigación de “Journal of the American Medical Association”, que reveló que el 87.4% de los pacientes italianos presentaron síntomas de la enfermedad hasta dos meses después, estimó que ante la cantidad incuantificable de casos por Covid-19, “los médicos e investigadores se han centrado en la fase aguda de la pandemia. Pero es necesario un seguimiento continuo después del alta, para detectar los efectos duraderos”, aseguró el especialista Angelo Carfi, del Hospital Universitario Gemelli en Roma, Italia.

