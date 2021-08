Tras 12 días en el poder, la crisis abruma al presidente de Perú

“Si no les gusta el gabinete Bellido, pues le negarán la confianza e inmediatamente presentaremos otro y si no les gusta ese, chau Congreso”, dijo Guillermo Bermejo, congresista del partido Perú Libre de Castillo. “Y si no les gusta ese, ¡adiós al Congreso!”

“Su capital político se esfumó en 24 horas”, dijo Rodolfo Rojas, socio del grupo asesor político Sequoia, con sede en Lima. “Si no cambia de rumbo, no hay futuro para él”.

