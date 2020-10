Transportistas y manifestantes divididos se enfrentan en Paso Canoas

El grupo de manifestantes quienes rechazaron la noche del lunes el acuerdo con el gobierno del presidente Carlos Alvarado Quesada aseguran que en ningún momento se tocó el tema del Fondo Monetario Internacional y es la razón que los mantienen aún en la calles, donde hasta redactada esta nota se mantenían bloqueando la frontera de Paso Canoas y aseguran no abrír hasta no llegar a un acuerdo que deje claro que no existirá alza de impuestos y que se desista del préstamos al Fondo Monetario, pero que quede plasmado por escrito.

