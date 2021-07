Transportistas y el gobierno concretan finalmente un acuerdo

“La dejamos pintada en la pared”, afirmó el representante legal del FAC, organización que sostiene que el organismo no tiene jurisdicción sobre el asunto tarifario, por no impactar directamente los gastos ni recaudos del gobierno.

“Pero como va a haber un proceso paralelo, que va a generar un reglamento posteriormente, no vemos ningún problema”, expresó Emmanuelli, quien sostuvo que la JCF no intervino en la negociación.

“De seguro la Junta va a querer anular el reglamento, porque ellos lo anunciaron. El gobierno se comprometió con nosotros a defender el reglamento y a no oponerse a que el FAC intervenga en el caso. Serían tres procesos paralelos: las tarifas (que entran en vigor) mañana, el nuevo proceso regulatorio y el pleito si la Junta decide radicarlo. El Frente se reservó el derecho de que, si no hay cumplimiento o la Junta viene a intervenir con estos asuntos, volver a una Asamblea Permanente ”, dijo Emmanuelli.

