Transportistas de carga salen a protestar en contra de empresa naviera

LEE TAMBIÉN: Contraloría explica por qué no ha entregado datos sobre la Planilla 172 La caravana salió del área portuaria de Coco Solo hacia los Cuatro Altos , donde procedieron a cerrar, lo que también incluyó la autopista Panamá- Colón. Humberto Harris, uno de los dirigentes transportistas , manifestó que supuestamente naviera Maersk , está interviniendo en sus actividades operativas. Dijo que la n aviera ofrece transporte de carga a los cliente s, en d etrimento del sector transporte de carga. Agregó que la naviera debe dedicarse a sus actividades marítimas y no inmiscuirse en sus labores. La protesta estuv o seguida por la Policía Nacional. Pero, pasada las 8:00 a.m, s e llegó a un acuerdo con la Gobernación de Colón para que mañana a las 2:00 p.m , reunirse en su sede, a fin de abordar el tema. Las vías fueron abiertas en medio del tranque vehicular que se generó en la carretera Panamá- Colón y la autopista.

