Transportistas de carga de Panamá cierran frontera de Paso Canoas (Video)

Una fuente del hermano país de Costa Rica, cercana al hecho, dijo que no se trata de impedir el paso en su totalidad d e camioneros de Panamá , sino que se extremen medidas como disminuir la cantidad de transportistas por día y otras medidas sanitarias por el tema del Covid-19, ya que buscan evitar aumento de contagiados, pero quieren dejar claro que no se debe hablar del cierre total al transportista, ya que ambos países y el resto de Centro América, necesitan de la carga de Panamá y de Costa Rica.

“El cierre es como un tipo de represalia ante la decisión del gobierno tico, que según se nos informó no va a dejar ingresar la carga que va de Panamá. Queremos una respuesta, porque si nosotros no entramos con nuestra carga, tampoco ningún transportista de ese país entrará a Panamá. A las autoridades panameñas que se pongan los pantalones, Costa Rica siempre quiere hacer lo que les da la gana”, expresó molesto un transportista.

