Transportistas colonenses realizan caravana para solicitar ayuda al gobierno

Brenes sostuvo que algunos transportistas han recibido el bono electrónico de $80.00, sin embargo esto no llega a todos los transportistas. Considera que tampoco les sirve para sobrevivir y en cuanto a la famosa moratoria, opinó que todo se convirtió en un mal chiste porque actualmente muchos transportistas en la provincia de Colón, están recibiendo llamadas de las financieras y de los bancos, para cobrarles. Y si en 90 días no resuelven su problema con los bancos van a perder sus vehículos.

“No es posible que en este país una empresa privada como lo es El Metro sea beneficiada directamente a través de un subsidio de $172 millones al año y nosotros los transportistas no recibimos un solo centavo, incluso en una provincia como Colón, donde aportamos tanto dinero al fisco, el Gobierno no nos toma en cuenta”, indicó Brenes.

