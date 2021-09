Transparencia y datos abiertos, otra promesa

En ese sentido, Cristian Ábrego, de la Fundación Conciencia Ciudadana, manifestó que consideran una “burla” que el Presidente asuma compromisos relacionados a la transparencia, cuando en paralelo firma decretos en los que establece como información de acceso restringido, “cuando no han hecho ni una sola rendición de cuentas seria y detallada del gasto en pandemia desde que empezó el estado de emergencia y cuando no han explicado el por qué de seguir aumentando la planilla estatal, mientras el país se sigue endeudando”.

¿Qué pasa si el gobierno no cumple con los compromisos? De acuerdo con la Antai, el incumplimiento del plan no conlleva sanciones, pues la OGP es un proceso “voluntario no obligatorio”, pero “si te sumas es porque te comprometes a cumplir”, dijeron en la entidad. Será el Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés), el que dará seguimiento a la implementación, así como su avance e impacto.

